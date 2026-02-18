Starmer sente Trump, 'condanna per i barbari attacchi di Putin contro i civili'

ROMA, 18 FEB - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto ieri sera una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della prima giornata di colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti a Ginevra. Starmer "ha ribadito la sua condanna dei barbari attacchi di Putin contro civili innocenti in Ucraina", ha affermato un portavoce di Downing Street. I leader hanno anche discusso dei negoziati per "garantire una pace giusta e duratura". Starmer ha anche parlato di Gaza con Trump e ha sottolineato l'importanza di garantire un maggiore accesso agli aiuti umanitari, ha affermato il portavoce.