Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer sente Trump, 'condanna per i barbari attacchi di Putin contro i civili'

AA

ROMA, 18 FEB - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto ieri sera una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della prima giornata di colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti a Ginevra. Starmer "ha ribadito la sua condanna dei barbari attacchi di Putin contro civili innocenti in Ucraina", ha affermato un portavoce di Downing Street. I leader hanno anche discusso dei negoziati per "garantire una pace giusta e duratura". Starmer ha anche parlato di Gaza con Trump e ha sottolineato l'importanza di garantire un maggiore accesso agli aiuti umanitari, ha affermato il portavoce.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario