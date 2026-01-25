Star dello sport Usa condannano l'omicidio di Pretti a Minneapolis

WASHINGTON, 25 GEN - Diverse star dello sport Usa hanno condannato l'omicidio di Alex Pretti, il 37/enne infermiere ucciso sabato a Minneapolis da agenti federali. "Alex Pretti è stato assassinato", ha scritto sui social la guardia degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton, due volte All-Star dell'Nba e uno dei migliori giovani giocatori del campionato. "Preghiamo per il nostro Paese", ha postato un'altra stella del basket, Angel Reese. Anche le stelle della Nfl hanno reagito alla sparatoria. L'ex safety degli Steelers Ryan Clark, che ha vinto un Super Bowl con Pittsburgh e ora è un commentatore sportivo, ha reso omaggio a Pretti su X. "Riposa in pace Alex Pretti. Era un eroe. Preghiere per la sua famiglia e i suoi cari. Una morte insensata... di nuovo!!" ha scritto Clark. Dwight McGlothern Jr, cornerback dei Minnesota Vikings, la squadra di football americano di Minneapolis, ha pubblicato regolarmente post sui recenti disordini e lo ha fatto di nuovo sabato. "Non è giusto quello che sta succedendo in Minnesota", ha scritto. Alan Page, membro della Hall of Fame della Nfl, a cui Trump ha conferito la Medaglia presidenziale della libertà nel 2018, sembra aver partecipato alle proteste contro la stretta sull'immigrazione a Minneapolis questa settimana. Le immagini che circolano sui social media mostrano l'ottantenne, che ha trascorso gran parte della sua carriera con i Vikings, tra i manifestanti. La partita di Nba di sabato tra i Minnesota Timberwolves e i Golden State Warriors è stata rinviata dopo l'omicidio di Pretti. La sede dei Timberwolves si trova a meno di tre chilometri dal luogo della sparatoria e l'Nba ha dichiarato di aver preso la decisione per "dare priorità alla sicurezza della comunità di Minneapolis".