Stallo lavori sulla manovra, governo non deposita emendamenti

ROMA, 14 DIC - Stallo dei lavori sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera: dopo le proteste dell'opposizione, critica per questioni di merito e di metodo rispetto alle modifiche annunciate, il governo non ha depositato gli emendamenti previsti. "C'è la volontà di fare le cose per bene, nel rispetto delle prerogative delle opposizioni e della maggioranza. La fretta è una cattiva consigliera", ha detto il sottosegretario al Mef Federico Freni lasciando i lavori della commissione. La commissione Bilancio è quindi rinviata nella tarda mattinata, alle 12, facendo così slittare la presentazione degli emendamenti del governo, attesi per ore. "C'erano tantissime coperture che non potevano stare dentro un maxi emendamento, andava spacchettato - ha detto il deputato di Avs Marco Grimaldi -. Ancora adesso non c'era una relazione che facesse capire quali sono le uscite e quali le entrate, non c'erano i presupposti per il deposito".