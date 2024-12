Stalking ai danni di Bortuzzo, Selassiè a processo

ROMA, 03 DIC - Per mesi lo ha perseguitato arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il processo per Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico. Della vicenda scrive Il Messaggero. I due si erano conosciuti tra le mura del Grande Fratello vip dell'edizione 2021-2022. Una relazione nata e finita durante il reality. La donna però non ha accettato la conclusione di quel flirt è ha iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla e prima dell'estate la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Salassiè ha optato per il rito abbreviato e l'udienza davanti al gup è stata fissata al 13 marzo. Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex "uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione.