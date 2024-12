Spray urticante al centro commerciale, una persona in ospedale

BOLOGNA, 22 DIC - Pomeriggio di spavento in un centro commerciale del Bolognese, gremito per lo shopping natalizio last minute, per via di spray urticante spruzzato tra le persone al primo piano. Una persona è stata soccorsa dal 118 ed è stata accompagnata per accertamenti all'ospedale Maggiore. I soccorsi sono intervenuti al centro commerciale Gran Reno. Sul posto anche i carabinieri. In base a quanto si apprende, anche nella giornata di ieri erano arrivate segnalazioni su azioni analoghe a quanto accaduto oggi. Dalle prime informazioni, sembra che sia stato individuato e identificato un giovane autore del gesto. Nell'area commerciale e nei dintorni, già teatro in passato di risse fra giovanissimi, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine anche in vista delle feste di Natale.