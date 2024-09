Spettacolare incidente in cronoscalata Alghero, pilota illeso

ALGHERO, 28 SET - Pauroso quanto spettacolare incidente alla cronoscalata Alghero-Scala Piccada che si tiene in questi giorni sulla costa del nord ovest della Sardegna. La competizione, organizzata dall'Automobile Club Sassari è anche il 16/o appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna nord e 14/o del Civm sud. L'incidente è avvenuto durante le prove e ha coinvolto l'Osella Turbo Pa30 guidata da Luigi Fazzino, 25enne di Siracusa rimasto per fortuna illeso. Dopo avere toccato la roccia con il posteriore in una serie di tornanti, l'auto ha fatto un volo di alcuni metri capovolgendosi più volte. Fazzino, che lo scorso anno aveva conquistato il secondo posto sul podio di questa competizione, è riuscito a uscire con le sue gambe dall'auto. Il medico di gara ha, però, deciso di allertare i soccorsi per svolgere controlli medici più approfonditi in ospedale a Sassari, dove il giovane è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso del 118.