Speleologa bloccata al medico, 'non torno più in grotta'

BERGAMO, 16 DIC - "Parla molto poco, ma dice che non entrerà più più in una grotta". E' quanto ha riferito il dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino, che ha visitato Ottavia Piana, la 33enne incastrata in una grotta nella bergamasca. La donna ha spiegato di voler "abbandonare la speleologia per sempre". Per poter essere riportata fuori dalla grotta 'Abisso Bueno Fonteno', dove si trova bloccata da sabato sera a seguito di una caduta, dovrà probabilmente attendere fino a mercoledì sera: questi sono i tempi stimati dai soccorritori che, con grande fatica, stanno cercando di recuperarla e di spostarla con la barella. La speleologa ha sicuramente delle fratture facciali, così come problemi alle vertebre e alle costole, oltre che a un ginocchio. Proprio ai due medici che l'hanno raggiunta, ha spiegato di voler abbandonare la speleologia, anche perché già lo scorso luglio 2023 era rimasta bloccata all'interno della stessa grotta. Dopo quell'infortunio - per il quale erano servite 48 ore di tempo perché venisse riportata fuori - aveva comunque ripreso l'attività di speleologa.