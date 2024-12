Sparo vicino a caserma Cc, bersaglio riesce a scappare

NAPOLI, 26 DIC - Ignoti a bordo di un'auto avrebbero seguito una persona non meglio identificata che era a piedi, esplodendo nei suoi confronti un colpo d'arma da fuoco senza colpirla. La persona in questione sarebbe poi fuggita. E' la ricostruzione, fatta attraverso le immagini della videosorveglianza, di quanto accaduto durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre nei pressi della caserma dei carabinieri di Napoli Borgoloreto, dove è stato trovato un foro da colpo d'arma da fuoco sul portone posteriore della struttura militare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella.