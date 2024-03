NAPOLI, 12 MAR - Un uomo è stato ucciso a Napoli, in serata, nel quartiere di san Giovanni a Teduccio. Sul posto, in corso Protopisani, presso il parcheggio Deco, sono intervenuti agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di San Giovanni. Alla polizia è giunta la segnalazione di una sparatoria, in seguito alla quale una persona è stata ferita a morte.