Sparatoria Questura: pg Cassazione, ricorso inammissibile

TRIESTE, 23 FEB - Ricorso inammissibile. Sarebbe questo il parere del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi in merito al ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Trieste del 28 aprile 2023 che confermava la sentenza di primo grado di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto per riconosciuta incapacità di intendere e di volere. Meran è il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, costituitosi per il furto di un motorino, portato in Questura a Trieste uccise gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. L'udienza in Cassazione che dovrà discutere il caso è prevista per il 27 febbraio prossimo.