Sparatoria Questura:fine udienza Cassazione, attesa sentenza

TRIESTE, 27 FEB - Si è conclusa intorno alle 11 l'udienza in Cassazione sul ricorso contro la sentenza di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, costituitosi per il furto di un motorino, portato in Questura a Trieste uccise gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Come già annunciato, la sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi si è pronunciata per la inammissibilità del ricorso. Sono inoltre intervenuti l'Avvocatura di Stato, l'avvocato Valter Biscotti per Fervicredo (Associazione Feriti e Vittime della Criminalita' e Del Dovere) e l'avvocato Giusy Ferro che rappresenta la famiglia Rotta. Meran è stato assolto sia in primo grado che in Corte di Assise di appello (il 28 aprile 2023) per riconosciuta incapacita' di intendere e di volere con obbligo di permanenza per trenta anni in una Rems.