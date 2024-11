Sparatoria Questura: famiglia Demenego fa causa allo Stato

TRIESTE, 20 NOV - La famiglia Demenego - cui apparteneva uno dei due agenti uccisi in Questura a Trieste, Matteo Demenego insieme con Pierluigi Rotta, il 4 Ottobre 2019 - ha intentato una causa civile contro il ministero dell'Interno. Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo che ha avuto la conferma dal padre dell'agente, Fabio. "Mio figlio è stato ucciso dentro a una Questura con la pistola di un collega", ha spiegato l'uomo. "La responsabilità, anche come datore di lavoro, qualcuno se la deve prendere". L'assassino, Alejandro S.Meran è stato assolto in primo e secondo grado, confermata dalla Cassazione per incapacità di intendere e di volere.