Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 morti

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 13 FEB - Sparatoria alla South Carolina State University: due persone sono morte e una è rimasta ferita. E' quanto rende noto la stessa università. "L'università ha emesso il lockdown del campus alle 21:15 circa di ieri (02:15 GMT di venerdì) in seguito alla segnalazione di una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per studenti Hugine Suites", ha dichiarato l'università in un comunicato. "Il campus rimane in lockdown" aggiunge l'ateneo. (ANSA-AFP).

