Sparatoria ad Agrigento, un morto

Una veduta esterna dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, 05 dicembre 2023. Una donna è stata portata in ospedale, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dopo essere stata sfregiata al volto con dell'acido lanciato dal marito. E' accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. ANSA/CONCETTA RIZZO