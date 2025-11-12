Giornale di Brescia
Sparatoria a Udine, fermato presunto responsabile

UDINE, 12 NOV - All'alba, la polizia di Udine ha effettuato il fermo di indiziato di delitto di un cittadino udinese, di 40 anni, presunto responsabile della sparatoria di via della Roggia, dove ieri sono rimaste ferite 4 persone, al culmine di una lite tra diverse persone di due famiglie di udinesi, nomadi, che vivono in zona. La ragione del gesto si potrebbe individuare in vecchie ruggini ed episodi di contrasto del passato. Al momento le 4 persone sono ancora ricoverate all'ospedale di Udine due delle quali, rispettivamente di 38 e 23 anni, in gravi condizioni (codice rosso), colpiti all'addome; le condizioni delle altre due persone sono meno preoccupanti. Gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, la sequenza degli spari e l'identità dei soggetti coinvolti.

