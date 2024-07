Spagna: bus si ribalta e resta in verticale, illesi i passeggeri

MADRID, 16 LUG - Un autobus con 60 passeggeri a bordo, dipendenti di Inditex che si recavano al lavoro, è rimasto coinvolto in un grave incidente oggi sull'autostrada C-32 all'altezza di Pineda del Mar (Barcellona) all'ingresso del tunnel fra le località di Santa Susanna e Palafoll. Nell'incidente il bus si è ribaltato ed è rimasto in posizione verticale all'entrata della galleria, come mostrano le immagini postate sui social. Nonostante l'impressionante posizione, la gran parte dei passeggeri è riuscita a uscire dal veicolo e altri sono stati evacuati dai vigili del fuoco, accorsi sul posto con otto pattuglie di agenti del Servizio catalano di Traffico (Sct), una quindicina di ambulanze e due elicotteri ospedalizzati. Due dei passeggeri, inizialmente rimasti incastrati, sono stati liberati ma nessuno è rimasto ferito, secondo le informazioni diffuse dal Sct. L'autobus trasportava i lavoratori alla fabbrica di Tardera del gruppo tessile Inditex, titolare fra gli altri del marchio Zara. Secondo il bilancio della Protezione civile, solo due passeggeri sono rimasti feriti e l'autista, in gravi condizioni.