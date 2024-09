Sottosegretario Prisco. 'lavoriamo per dire no alle droghe'

ROMA, 12 SET - "Oggi si sono fatti passi in avanti in aula sull'approvazione di alcuni articoli importanti relativamente al Ddl sicurezza, soprattutto con la stretta sulla coltivazione della cannabis, per dire no a tutte le droghe" Cosi, oggi pomeriggio il Sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, che era a Viterbo in visita alla nuova caserma dei vigili del fuoco. "Ieri si è approvata la norma contro le occupazioni abusive. Insomma, stiamo facendo passi avanti per dare strumenti a magistratura e forze dell'ordine per contrastare la criminalità nelle nostre città. Si continuerà la prossima settimana, e contiamo di approvare quanto prima questo disegno di legge." Prisco, che era accompagnato dal vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, e dal presidente della commissione parlamentare ambiente Mauro Rotelli, ha visitato il padiglione secondario della nuova caserma che dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno. "Siamo venuti a vedere il cantiere della nuova caserma dei vigili del fuoco di Viterbo - ha spiegato -. Un'antica incompiuta per la nostra nazione da circa venti anni. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un'accelerazione importante, e contiamo di consegnarla entro fine anno perfettamente funzionale. Sarà un polo logistico per la formazione, da mettere a disposizione di tutti gli operatori del soccorso".