Sostegno Papa a Beko, soddisfazione e speranza lavoratori

BIANDRONNO (VARESE), 08 DIC - Soddisfazione, e speranza, dei lavoratori dopo le parole di Papa Francesco che durante l'Angelus si è detto vicino ai dipendenti nella vertenza Beko Europe. "Che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari", ha affermato il Santo Padre. Beko a Varese ha ereditato due marchi storici come Ignis e Whirlpool. La crisi del gruppo, che interessa la linea del freddo, mette a rischio 541 posti di lavoro nello stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese). A questi si andrebbero ad aggiungere degli esuberi anche in ambito amministrativo facendo salire a oltre 800 i posti di lavoro a rischio in provincia di Varese dove Beko impiega 2.200 lavoratori. Tremila se si considera l'indotto del gruppo. Intanto martedì prossimo i sindacati si ritroveranno per la terza volta al ministero delle Imprese insieme alla multinazionale turca per tentare di portare avanti la trattiva aperta. Mercoledì 11 dicembre ci sarà invece uno sciopero provinciale dei metalmeccanici.