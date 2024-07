Sono 2.463 i posti per i 'quartini' per medicina e chirurgia

ROMA, 26 LUG - Sono 2.463 i posti assegnati ai cosiddetti 'quartini' - per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria. Mentre 143 sono i posti assegnati per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (i numeri 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati 'quartini' (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2024/2025. I decreti forniscono indicazioni anche per il perfezionamento della procedura di immatricolazione. Il numero dei posti per i 'quartini' è stato determinato in misura proporzionale per ciascun Ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto che hanno effettuato le scelte e il numero complessivo dei posti assegnati alle Università nell'ambito della programmazione provvisoria nazionale (15,83 %, per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria; 12,52% per Medicina Veterinaria) Per i candidati 'assegnatari', a partire da oggi, nell'area riservata agli studenti del portale CINECA, è disponibile il punteggio e la sede universitaria. Dal 10 al 13 settembre 2024, i candidati dovranno provvedere all'immatricolazione presso l'Ateneo a cui risultano assegnati, a pena di decadenza dal posto riservato.