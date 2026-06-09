Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Sondaggio, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi

TEL AVIV, 09 GIU - Un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute rivela che il 61% degli israeliani in generale e il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu non debba ricandidarsi. Il sondaggio rileva inoltre che il 61% degli israeliani è favorevole all'introduzione di un limite di due mandati per i primi ministri dopo la fine del mandato di Netanyahu. La maggioranza degli israeliani ebrei, a prescindere dall'orientamento politico (sinistra, centro e destra), sostiene l'imposizione di un limite di mandati dopo la fine del mandato di Netanyahu.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...