Solstizio d'Inverno soleggiato,poi pioggia e neve ma non ovunque

ROMA, 21 DIC - Inizia oggi l'inverno e lo fa con temperature decisamente sotto la media, come non accadeva da anni. Alle ore 10.21, durante il Solstizio d'Inverno, il Sole si ferma nel punto più basso dell'orizzonte: da oggi le giornate si allungano con più luce, ma l'inizio della nuova stagione sarà accompagnato da gelo, vento e neve fin sulle coste. A dirlo è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma l'arrivo del gelo dal Mare di Barents, a nord del Mar di Norvegia. Dopo la tempesta polare di venerdì 20, un secondo nucleo gelido attraverserà l'Italia tra domenica sera e lunedì portando un ulteriore calo termico, vento e precipitazioni sparse. Intanto, però, il solstizio sarà soleggiato salvo residui fenomeni all'estremo Sud, nevosi oltre i 900 metri. Il peggioramento della domenica inizierà già al mattino in Valle d'Aosta, con tanta neve su Alpi Pennine e Graie oltre i 400 metri, e sul versante tirrenico, specie in Sardegna. Nel corso della giornata poi nevicherà su tutte le Alpi di confine, si attiveranno venti forti su Alpi, Appennini e Sardegna, peggiorerà in parte anche in Pianura Padana e pioverà in modo diffuso dalla Toscana alla Campania con neve sulle montagne delle regioni centrali oltre i 900 metri. In serata, poi, ombrelli aperti anche in Calabria. Ma la seconda tempesta polare colpirà l'Italia soprattutto lunedì 23 portando nevicate fino a bassa quota sulla fascia adriatica, rovesci e addirittura temporali fuori stagione al Sud. Altrove le condizioni meteo saranno decisamente migliori, inaugurando un lungo periodo in cui l'Italia sarà, sotto l'aspetto meteorologico, divisa in due: in pratica, da lunedì 23 fino a giovedì 26 dicembre, il Sud e il Medio Adriatico vedranno fasi instabili, fredde, con locali nevicate a bassa quota, vento frizzante e condizioni invernali; al Nord e sul medio-alto Tirreno prevarrà invece il sole seppur in un contesto freddo. Per il giorno di Natale neve tra basse Marche, Abruzzo e Molise, con i fiocchi fino a bassa quota o addirittura lungo le spiagge adriatiche. NEL DETTAGLIO Sabato 21. Al Nord: sole, gelate, venti in attenuazione. Al Centro: nubi irregolari, venti di Grecale, freddo. Al Sud: migliora con nubi irregolari, venti forti da nord. Domenica 22. Al Nord: peggioramento, venti in rinforzo. Al Centro: peggiora dal pomeriggio. Al Sud: peggiora entro sera. Lunedì 23. Al Nord: bel tempo, ventoso. Al Centro: neve a bassa quota sulle adriatiche, ventoso. Al Sud: maltempo con neve in collina. Tendenza: da martedì Italia divisa in due, instabile al Sud e sul Medio Adriatico, qui con neve anche in pianura per il Santo Natale.