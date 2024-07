Sole 24 Ore, sindaca Latina prima donna in classifica

ROMA, 15 LUG - "La classifica del gradimento dei Sindaci, realizzata dal Sole 24 Ore, mi vede al quarto posto a pari merito con i primi cittadini di Treviso, Novara, Mantova, Imperia, Ragusa e Venezia. Su tutti i comuni capoluogo di provincia analizzati, inoltre, sono la prima donna in classifica". Queste le parole di Matilde Celentano, Sindaco di Latina, in merito al Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. "Ai cittadini, che ringrazio ancora una volta, è stato chiesto di dare un giudizio complessivo sull'operato del Sindaco e se, in caso di nuove elezioni già domani, tornerebbero a votare per l'attuale primo cittadino - aggiunge - Questo riconoscimento, che riflette non solo il mio impegno personale, ma soprattutto il lavoro collettivo dell'amministrazione, testimonia l'efficacia delle politiche che abbiamo implementato e la dedizione di tutti coloro che ogni giorno si adoperano, in modo trasversale e inclusivo su più fronti, per migliorare la qualità della vita nella nostra città. Il risultato raggiunto motiva me e la mia squadra a continuare sulla strada intrapresa, con l'obiettivo di rendere la nostra città un luogo sempre migliore in cui vivere, lavorare e crescere. Il lavoro fatto fino ad ora, di cui presto si vedranno i risultati, è solo l'inizio di un cammino iniziato un anno fa e che sono orgogliosa di portare avanti insieme alla mia squadra. C'è ancora molto da fare e dobbiamo ascoltare attentamente le esigenze dei cittadini per continuare a crescere e migliorare: il loro feedback è fondamentale e ci spinge a fare di più e meglio".