Software su pc toghe, da verifiche pm Roma nessun profilo penale

ROMA, 22 GEN - Sulla vicenda del software informatico Ecm, installato nei 40mila pc dell'amministrazione della giustizia, i pm di Roma hanno avviato nei mesi scorsi un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. In base a quanto si apprende dalle verifiche immediatamente disposte non sarebbero emersi profili penalmente rilevanti in riferimento al rischio di vulnerabilità informatica del sistema.

