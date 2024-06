Snpa, il 95% della costa italiana balneabile è 'eccellente'

ROMA, 20 GIU - Il 95,6% della costa italiana dedicata alla balneazione, 5.090 chilometri, è di qualità "eccellente", la categoria più alta del sistema di classificazione europeo. Lo rende noto il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa, la rete pubblica di agenzie per l'ambiente formata da Ispra a Arpa regionali), che ha aggiornato la classificazione dei tratti di costa adibiti alla balneazione. I chilometri di costa in qualità "eccellente" raggiungono percentuali molto elevate in ogni regione, con punte superiori al 98% in Puglia (99,7%), Friuli Venezia Giulia (99%), Sardegna (98,4%) e Toscana (98,2%).