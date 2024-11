Sms di Meloni in diretta, 'sto male ma non ho diritti e lavoro'

ROMA, 07 NOV - La premier Giorgia Meloni è stata indirettamente protagonista di un siparietto a 'Un giorno da pecora'. Ospite della trasmissione di Rai Radio1, il deputato di FdI Marco Osnato, presidente della commissione Bilancio, ha assecondato i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro inviando un messaggio alla presidente del Consiglio per chiederle come stesse dopo giorni alle prese con l'influenza. "Sono stato costretto da quelli di 'Un giorno da pecora' a chiederti come stai", il messaggio inviato e letto in diretta da Osnato, che pochi minuti dopo ha ricevuto e riferito la risposta di Meloni: "Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro".