Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sms ai genitori della ex 'la uccido', braccialetto elettronico a un uomo

AA

VENEZIA, 13 FEB - Si fa consegnare il cellulare dalla ex e manda un sms ai genitori della donna scrivendo che l'avrebbe uccisa. Sui social ha poi postato una foto di lei con una pistola e una canzone che dice "non mi spaventa niente". Per questi e altri episodi i Carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, a un uomo di 36 anni, che perseguitava l'ex compagna a Musile di Piave (Venezia). L'indagine è scaturita dalla denuncia sporta dalla donna, che si era presentata a gennaio ai Carabinieri di San Donà di Piave (Venezia). Aveva riferito di aver iniziato la relazione sentimentale nell'aprile 2025, e che l'uomo avrebbe cominciato ad assumere un comportamento ossessivo nei suoi confronti, controllandole il telefono cellulare, per verificare con chi si scambiasse i messaggi. In due occasioni il 36enne l'avrebbe anche minacciata di morte, in una circostanza brandendo un martello e in un'altra puntandole un coltello alla gola, ma lei non aveva mai sporto denuncia. L'sms ai genitori risale a gennaio, quando l'uomo aveva raggiunto l'ex sul luogo di lavoro. Le condotte persecutorie dell'uomo, da settembre a oggi, hanno costretto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, e resa necessaria l'emissione da parte dell'Autorità Giudiziaria del provvedimento, eseguito di militari di Eraclea (Venezia).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario