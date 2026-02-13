Sms ai genitori della ex 'la uccido', braccialetto elettronico a un uomo

VENEZIA, 13 FEB - Si fa consegnare il cellulare dalla ex e manda un sms ai genitori della donna scrivendo che l'avrebbe uccisa. Sui social ha poi postato una foto di lei con una pistola e una canzone che dice "non mi spaventa niente". Per questi e altri episodi i Carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, a un uomo di 36 anni, che perseguitava l'ex compagna a Musile di Piave (Venezia). L'indagine è scaturita dalla denuncia sporta dalla donna, che si era presentata a gennaio ai Carabinieri di San Donà di Piave (Venezia). Aveva riferito di aver iniziato la relazione sentimentale nell'aprile 2025, e che l'uomo avrebbe cominciato ad assumere un comportamento ossessivo nei suoi confronti, controllandole il telefono cellulare, per verificare con chi si scambiasse i messaggi. In due occasioni il 36enne l'avrebbe anche minacciata di morte, in una circostanza brandendo un martello e in un'altra puntandole un coltello alla gola, ma lei non aveva mai sporto denuncia. L'sms ai genitori risale a gennaio, quando l'uomo aveva raggiunto l'ex sul luogo di lavoro. Le condotte persecutorie dell'uomo, da settembre a oggi, hanno costretto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, e resa necessaria l'emissione da parte dell'Autorità Giudiziaria del provvedimento, eseguito di militari di Eraclea (Venezia).