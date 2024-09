Smottamenti in frazioni di Ancona, allagata via accesso a sud

ANCONA, 19 SET - Ad Ancona nella notte "è piovuto sempre con una certa intensità e ovviamente questo fenomeno ha fatto accumulare una quantità d'acqua che va al di là di ogni caditoia possibile e immaginabile". Lo riferisce il vice sindaco di Ancona e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni: sono esondati il torrente dell'Aspio, nella zona a Sud di Ancona, con conseguente allagamento della zona dell'Aspio. Si registrano "vari smottamenti e piccole frane in tutte le frazioni, in Montesicuro, Gallignano, Candia, Casini di Paterno, Paterno, dove ci sono blocchi stradali". "Un intervento pesante dei Vigili del Fuoco fra la zona Aspio e via Primo Maggio - prosegue - ha determinato, da parte nostra, la chiusura della viabilità alla Baraccola in via Primo Maggio, pertanto l'accesso alla città da sud è consentito solo dall'asse attrezzato". Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista del ripristino, e manutentivo, informa il vice sindaco "abbiamo dato il via libera alla protezione civile del Comune d'Ancona di utilizzare il fondo di riserva per le somme urgenze e pertanto utilizzeremo i soldi sin da stamattina per coinvolgere ditte specializzate che ci daranno una mano a ripulire le strade". "Tutti i volontari di protezione civile del Comune d'Ancona e di altro tipo, sono mobilitati, - prosegue Zinni - il Centro operativo comunale è sempre aperto: stiamo monitorando la situazione e ovviamente provvederemo al ripristino in giornata della normalità, questo è il quadro al momento".