Smog, 'convocare la cabina di regia sull'aria nel bacino Padano'

Il Duomo visto da Palazzo Lombardia, Milano, 20 febbraio 2024. Resta oltre i limiti consentiti la concentrazione di polveri sottili in quasi tutta la Lombardia dove in 9 province, Milano compresa, da oggi sono in vigore le misure antismog di primo livello come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO