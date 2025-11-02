Giornale di Brescia
Slitta copia forense telefoni Venditti e padre Sempio

Pavia - il procuratore aggiuno Mario venditti - - foto torres
MILANO, 02 NOV - Slittano le operazioni relative alla copia forense del contenuto dei cellulari e di altri dispositivi informatici dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio, indagati a Brescia per corruzione in atti giudiziari con Giuseppe Sempio. A far saltare l'accertamento irripetibile, fissato per domani a Pinerolo (Torino), è una riserva di richiedere incidente probatorio depositata al gip e alla Procura Generale bresciani da Domenico Aiello, difensore di Venditti. Quest'ultimo è accusato di aver ricevuto denaro per scagionare il figlio di Giuseppe Sempio, Andrea, che nel 2017 fu archiviato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Argomenti
MILANO

