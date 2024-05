Slitta ancora l'esame alla Camera del conflitto d'interessi

ROMA, 14 MAG - Slitta di un'altra settimana la discussione in Aula alla Camera della proposta di legge sul conflitto di interessi nata in quota opposizione, a prima firma Giuseppe Conte e riscritta poi in commissione con una delega al governo. Manca infatti un parare della commissione Bilancio. "E' davvero disdicevole che ancora una volta si butti la palla in tribuna", dice Marco Grimaldi di Avs. "Non c'è nessun interesse ad affrontare il tema del conflitto di interessi", accusa Enrica Alifano di M5s. "La preghiamo di esprimere il nostro disagio al presidente della Camera", afferma il Dem Federico Fornaro. La richiesta di rinvio passa per 23 voti.