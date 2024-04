Sit-in al Politecnico di Torino contro i bandi con Israele

TORINO, 09 APR - Una protesta si è tenuta stamattina al Politecnico di Torino contro i bandi di ricerca che mettono in campo collaborazioni con aziende e governo israeliano, dopo quelle all'Università del capoluogo piemontese e in altri atenei italiani. Gli studenti hanno organizzato un sit-in, chiedendo la "recisone immediata degli accordi con Istraele, Frontex, Leonardo e tutte le aziende belliche" e esponendo striscioni anche contro il bando Maeci (ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) per l'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele "Abbiamo deciso di portare anche qui al Politecnico questo boicottaggio - ha spiegato uno dei manifestanti - soprattutto perché il Politecnico, viste le facoltà, si presta molto più a collaborazioni con aziende che operano nel settore militare. In questo contesto storico mantenere questi accordi, oltre che essere immorale, fa danno agli atenei. Nello specifico chiediamo che sia fermato il bando di cooperazione industriale tra i ministeri italiano e israeliano".