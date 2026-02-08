Siparietto tra Mamdani e i bambini di New York, il video è virale sul web

WASHINGTON, 08 FEB - Zohran Mamdani ha conquistato la platea durante una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo piano per l'assistenza all'infanzia interagendo con i bambini sul palco. Uno di loro infatti ha esclamato "woo, woo, wooo", durante il discorso del primo cittadino di New York che ne ha approfittato subito per fare sua l'esclamazione. "Mi sono sentito proprio così quando abbiamo ideato questo piano", ha detto Mamdani che ha voluto sul palco un gruppetto di bambini in età prescolare. Un altro, invece, ha descritto il suo animale preferito definendolo un serpente con gli occhi d'oro e "una coda fichissima". Il sindaco è subito intervenuto dicendo che era anche il suo animale preferito. I due momenti sono diventati virali sul web con molti utenti che hanno commentato: 'Mi ero dimenticato cosa si prova ad avere un politico carino".