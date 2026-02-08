Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Siparietto tra Mamdani e i bambini di New York, il video è virale sul web

AA

WASHINGTON, 08 FEB - Zohran Mamdani ha conquistato la platea durante una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo piano per l'assistenza all'infanzia interagendo con i bambini sul palco. Uno di loro infatti ha esclamato "woo, woo, wooo", durante il discorso del primo cittadino di New York che ne ha approfittato subito per fare sua l'esclamazione. "Mi sono sentito proprio così quando abbiamo ideato questo piano", ha detto Mamdani che ha voluto sul palco un gruppetto di bambini in età prescolare. Un altro, invece, ha descritto il suo animale preferito definendolo un serpente con gli occhi d'oro e "una coda fichissima". Il sindaco è subito intervenuto dicendo che era anche il suo animale preferito. I due momenti sono diventati virali sul web con molti utenti che hanno commentato: 'Mi ero dimenticato cosa si prova ad avere un politico carino".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario