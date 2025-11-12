Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindaco Udine stamani sul luogo della sparatoria di ieri

Felice Alberto De Toni (C), Udine, 17 aprile 2023. Con solo una sezione ancora da scrutinare sulle 98 allestite, il candidato sindaco di Udine per il centro sinistra, Felice Alberto De Toni, vince con il 52,8% delle preferenze. Il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pietro Fontanini si ferma al 47,2%. ANSA / Alberto Rochira
Felice Alberto De Toni (C), Udine, 17 aprile 2023. Con solo una sezione ancora da scrutinare sulle 98 allestite, il candidato sindaco di Udine per il centro sinistra, Felice Alberto De Toni, vince con il 52,8% delle preferenze. Il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pietro Fontanini si ferma al 47,2%. ANSA / Alberto Rochira
AA

UDINE, 12 NOV - "Sono in via della Roggia dove ieri sera c'è stata una sparatoria. Sono qui a testimoniare la vicinanza del sindaco a tutti i cittadini del quartiere. Ogni sparatoria che avviene in una città è una ferita al vivere civile. Voglio ribadire che sono sempre stato in contatto con il prefetto e le forze dell'ordine. Il presidio della città è garantito e io sono qui, appunto, a testimoniare la forte attenzione e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, mentre era presente in via della Roggia. Il sindaco ha registrato un video che lo riprende mentre stamani cammina per le strade della zona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario