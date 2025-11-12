Sindaco Udine stamani sul luogo della sparatoria di ieri

UDINE, 12 NOV - "Sono in via della Roggia dove ieri sera c'è stata una sparatoria. Sono qui a testimoniare la vicinanza del sindaco a tutti i cittadini del quartiere. Ogni sparatoria che avviene in una città è una ferita al vivere civile. Voglio ribadire che sono sempre stato in contatto con il prefetto e le forze dell'ordine. Il presidio della città è garantito e io sono qui, appunto, a testimoniare la forte attenzione e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, mentre era presente in via della Roggia. Il sindaco ha registrato un video che lo riprende mentre stamani cammina per le strade della zona.