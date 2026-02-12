Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindaco di Niscemi, 'la frana non si è ancora fermata'

AA

NISCEMI, 12 FEB - "La frana non si è ancora fermata". Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, durante i lavori, in Municipio, della riunione indetta dai presidenti dei Consigli regionali italiani. "Le attività produttive sono state stravolte - ha aggiunto - la vita sociale della nostra comunità è compromessa ma vogliamo ripartire. C'è stata una catena di solidarietà molto forte. È un caso che verrà studiato per la portata che ha avuto. Soltanto la sera prima in quella zona franata c'erano almeno cinquecento giovani. Se fosse accaduto in quelle ore, sarebbero scivolati via. Sarebbe stata una tragedia immane".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NISCEMI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario