Sindaco Bari, 'finanziare nodo ferroviario o sarà mobilitazione'

BARI, 11 DIC - "Le notizie sul definanziamento del nodo ferroviario da parte del Cipes, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, non ci lasciano affatto tranquilli. Sono vent'anni che Bari attende la realizzazione di quest'opera e per questo chiediamo di avere al più presto notizie sui tempi e sugli impegni presi". Lo dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese, che così interviene sul rischio definanziamento delle opere del nodo ferroviario a nord di Bari. "Sappiamo - prosegue - che Rfi sta continuando a lavorare sulla progettazione, attualmente in Conferenza di servizi, ed è in attesa degli ultimi pareri. Si tratta certamente di un lavoro complesso per un'opera ancora più complessa ma altrettanto strategica". Per Leccese, "Bari non intende rinunciare ed è fondamentale che il finanziamento venga confermato, altrimenti ci sarà una mobilitazione dell'intera città". Il sindaco chiede chiarimenti "a Rfi, al Ministero dei Trasporti e a tutte le parti in causa che hanno preso un impegno con noi", conclude.