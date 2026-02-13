Sindacati confermano lo sciopero degli aerei, probabile la precettazione

ROMA, 13 FEB - I sindacati riconfermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, dopo l'incontro al Mit, secondo quanto si apprende. A questo punto è probabile che si vada verso la precettazione. Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia avevano messo già per iscritto il loro no a posticiparli, come chiesto dallo stesso Garante in quanto in corso le Olimpiadi Milano Cortina.