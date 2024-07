Silvano, malato terminale, vede in ospedale la sua cagnolina

MILANO, 08 LUG - Silvano, malato terminale ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, nel Milanese, per una patologia oncoematologica sperava di poter tornare a casa con l'aiuto delle Cure palliative per stare in compagnia della sua cagnolina, Tota. Ma non è stato possibile perché le sue condizioni sono peggiorate. Così i professori del reparto e la famiglia di Silvano, hanno organizzato un incontro a sorpresa in reparto con la cagnolina arrivata a salutare per l'ultima volta il suo padrone. Un incontro, ha scritto l'ASST Nord Milano (di cui fa parte l'ospedale Bassini) sui social, "commovente ed emozionante". "Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del Signor Silvano e un grazie per aver condiviso con noi un amore così grande" hanno aggiunto.