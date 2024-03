Silli in Messico celebra i 150 anni di relazioni bilaterali

CITTÀ DEL MESSICO, 01 MAR - "L'Italia e il Messico hanno raggiunto il formidabile traguardo dei 150 anni di relazioni bilaterali". Lo ha evidenziato il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, nel Paese latinoamericano per accompagnare l'inaugurazione della mostra itinerante del Ministero degli Esteri, 'La Grande Visione Italiana. Collezione Farnesina', una collezione di 70 capolavori italiani dell'arte contemporanea, che sarà ospitata al museo d'Arte Moderna della capitale fino al 2 giugno. "Non esito a definire la nostra cooperazione culturale esemplare. Non potremmo aspettarci niente di diverso da due superpotenze culturali", ha osservato il sottosegretario, aggiungendo che l'esposizione conta su opere "che hanno fatto la storia dell'arte italiana del XX e XI secolo", suscitando "ammirazione e curiosità" nel pubblico, in ogni tappa del suo viaggio. Silli ha infine ricordato l'importanza delle relazioni economico-commerciali tra il nostro Paese e il Messico, che si è confermato nel 2023 come il principale mercato per l'export italiano in America Latina.