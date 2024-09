Signorini torna libero, niente incarichi per 12 mesi

GENOVA, 23 SET - Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova, torna un uomo libero. L'ex manager pubblico era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. Per Signorini il giudice Matteo Buffoni ha disposto il divieto di esercitare impresa o ricoprire uffici o incarichi direttivi in imprese per 12 mesi. E' ancora attesa, invece, per l'udienza dei patteggiamenti.