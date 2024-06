Siccità: comuni confinanti in Sicilia, uno a secco l'altro no

PALERMO, 20 GIU - Nell'Agrigentino accade che il comune di Cammarata abbia l'acqua tutti i giorni, quello confinante, San Giovanni Gemini, è sottoposto a gravosi turni d'erogazione. Com'è possibile? Il primo gestisce autonomamente le proprie risorse idriche e non dà la propria acqua al vicino. Una situazione frequente nel territorio, soprattutto nei comuni montani dove insistono le fonti. Il paradosso è segnalato dall'ingegner Giuseppe Riccobene, che sulle questioni idriche ha lavorato a più riprese, anche con la gestione prefettizia dell'emergenza. L'ingegnere distingue tra il sistema idropotabile (gli usi domestici dell'acqua) e quello dell'agricoltura e della zootecnia, problema di ben più difficile soluzione. L'ingegnere è convinto che l'acqua nei rubinetti delle case potrebbe arrivare con regolarità, piuttosto che con turni superiori a una settimana come accade da 50 anni ad Agrigento. Per quanto la legge consenta la gestione autonoma dell'acqua, "il sistema dovrebbe essere posto a seri controlli, ma questo non avviene. L'acqua in esubero, che prevalentemente sgorga dalle sorgenti, molto spesso non viene captata e utilizzata e finisce nei fiumi. La gestione autonoma può esistere, ma soltanto a certe condizioni. E sono proprio queste che non vengono esaminate". Quanto alle reti colabrodo, l'ultimo dato sulla dispersione idrica che riguarda Agrigento si attesta al 58%. "La dispersione - spiega Riccobene - si misura calcolando la differenza tra l'acqua che entra in rete e quella che viene fatturata. Nel 58% rientrano le perdite ma anche gli eventuali furti". La rete idrica di Agrigento doveva essere rifatta, ma il finanziamento è scaduto alla fine dello scorso anno senza che si riuscisse a far partire i lavori. Prima è stata fatta una gara sbagliata, poi è stata rifatta, ma nel frattempo i fondi sono stati restituiti. "Recentemente il presidente della Regione ha detto che l'opera sarà rifinanziata. Vedremo", dice Riccobene.