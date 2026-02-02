Si rompe una tubatura, palazzi senza acqua nel quadrante est di Roma

ROMA, 02 FEB - Palazzi senz'acqua nel quadrante est di Roma dopo la rottura di una tubatura che all'alba ha causato una grossa perdita d'acqua su via Prenestina, all'altezza del civico 916, chiusa in un tratto in entrambi i sensi di marcia da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Dalle prime informazioni, l'allargamento sarebbe dovuto alla rottura di una tubatura di un edificio privato. Chiuso il tratto di Via Prenestina da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Per la rottura della grossa tubatura sulla rete di via Prenestina, "i tecnici sono sul posto per risolvere il problema già da questa mattina alle 5:30. Sono in campo diverse squadre di Acea Ato 2 che saranno impegnate sul posto ininterrottamente fino al ripristino del servizio. Per consentire ai tecnici di intervenire è stato necessario sospendere il flusso idrico. Di conseguenza si stanno verificando abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d'acqua alle utenze" in alcune zone. E' quanto fa sapere Acea Ato 2. In particolare nel V municipio le zone interessate sono Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani, Tor Tre Teste e vie limitrofe. Nel VI municipio sono Colle Prenestino, Colle Monfortani, Prato Fiorito e vie limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti,