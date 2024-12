Si perde in zona S, Pietro, soccorso da vigili minore americano

ROMA, 26 DIC - Una storia a lieto fine quella accaduta in zona Vaticano ieri mattina, che ha visto come protagonisti le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati e una famiglia americana, proveniente dalla Florida, che aveva perso le tracce del più piccolo dei suoi 5 figli, affetto dalla sindrome di Down. Tutto è iniziato nella mattinata di ieri, intorno alle 8.00, quando il padre del ragazzo, uscito dalla struttura ricettiva dove alloggiava, si era avviato a piedi verso la Basilica di San Pietro, senza accorgersi di essere seguito da uno dei figli, Leo di 14 anni, uscito anch'esso dall' alloggio, all'insaputa di tutti, compresa la mamma e i suoi fratelli e sorelle, che a quell'ora ancora stavano dormendo. L'allarme della scomparsa del ragazzo è stato lanciato dai genitori, contattando il numero unico per le emergenze, al rientro dell'uomo qualche ora dopo, quando la mamma, fino a quel momento convinta che padre e figlio avessero deciso di uscire insieme, ha compreso invece che il 14enne si era allontanato da solo. Fortunatamente, nel frattempo, il ragazzo aveva trovato un supporto da parte di una pattuglia della Polizia Locale che lo aveva visto in difficoltà, disorientato e infreddolito, in quanto vagava senza una giacca o altro capo idoneo che lo riparasse dal freddo. Una volta avvicinato, gli agenti hanno iniziato a dialogare con lui cercando di farsi dire il nome e qualche altra informazione utile per risalire alla famiglia, fornendo nel contempo alla centrale operativa le indicazioni necessarie per l'avvio delle procedure per il rintraccio dei genitori. Una volta rassicurato, Leo è stato accompagnato presso la sede del Gruppo di Via del Falco, dove gli operanti, in attesa dell'arrivo dei suoi familiari, si sono presi cura di lui, fornendogli anche delle bevande e del cibo. Grande il sollievo di tutta la sua famiglia alla notizia del ritrovamento del ragazzo, che ha potuto così riabbracciare i propri cari, i quali hanno espresso profonda gratitudine e riconoscenza agli agenti intervenuti.