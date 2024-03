Si ferisce con motosega mentre pota olivi e muore per emorragia

GAMBASSI TERME (FIRENZE), 25 MAR - È deceduto un uomo di 59 anni che questo pomeriggio si era ferito a un braccio con una motosega mentre stava potando un olivo in un terreno a Gambassi Terme (Firenze), nell'Empolese. L'uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale a Firenze con l'elisoccorso ma la grave emorragia subita nell'incidente ne ha causato la morte e non è stato possibile salvarlo. L'allarme è scattato in un oliveto lungo la via Volterrana nel primo pomeriggio. Il taglio aveva causato una importante emorragia e l'uomo è stato soccorso in codice rosso con l'elicottero Pegaso del 118.