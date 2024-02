Si cerca nel fiume il marito della donna uccisa in Veneto

BOVOLENTA, 27 FEB - Si sta cercando nelle acque del Bacchiglione in piena l'auto del marito 39enne di Sara Buratin, la donna uccisa a coltellate nel cortile di casa della madre, a Bovolenta. Tracce di pneumatici, che potrebbero essere della vettura dell'uomo, un furgoncino, sono state trovate sull'argine nei pressi della vicina località di Ca' Molin. L'uomo è irreperibile da stamane. I vigili del fuoco confermano all'ANSA che al momento non è stato possibile recuperare il mezzo; si attendendo l'arrivo di un una imbarcazione speciale dotata di sonar per consentire ai sommozzatori di immersi nuovamente in un punto preciso.