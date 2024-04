Si attenua il maltempo in Lombardia, torna il sole a Milano

MILANO, 01 APR - Resta ancora instabile il meteo in Lombardia ma l'ondata di maltempo prevista per Pasqua sulla regione è in attenuazione e le piogge della notte sono state meno intense di quanto previsto. Anche il vento non ha causato i danni che aveva provocato sabato notte e a Milano questa mattina è tornato il sole. E' rimasto sempre sotto il livello di attenzione il Seveso mentre il Lambro si è avvicinato alla soglia dei 2 metri, ma comunque sempre lontano da quella di esondazione dei 3 metri. Nessuna segnalazione particolare da parte dei Vigili del fuoco, decisamente più impegnati sabato notte quando avevano effettuato decine di interventi per rimuovere alberi e piante, così come dalla Polizia Locale. Rientra quindi l'allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e l'allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali diramata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione.