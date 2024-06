Si alza il livello della Dora, allagamenti in Valle d'Aosta

AOSTA, 21 GIU - A causa delle piogge e della fusione della neve in quota si alzano i livelli dei torrenti e della Dora Baltea in Valle d'Aosta. La strada comunale tra Champdepraz e Montjovet è chiusa dal sottopasso autostradale alla rotonda di frazione Loriaz per infiltrazioni di acqua dalla Dora. A Chambave il sindaco ha disposto con un'ordinanza la chiusura del tratto di percorso ciclo pedonale nel proprio comune in direzione Fénis, a causa di un parziale allagamento della Dora in frazione Septumian. Lo comunica il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco. Il livello dell'acqua nella Dora Baltea alle ore 10, in base ai dati validati dal Centro funzionale regionale, si avvicinava al livello di allerta 2: era di 2,88 metri ad Aymavilles (l'allerta 1 scatta a 2,52 metri, l'allerta 2 a 3 metri, l'allerta 3 a 3,4), di 1,16 metri a Nus (H1 0,84, H2 1,427, H3 1,656) di 4,22 a Pontey (H1 3,41, H2 4,3, H3 5,2), di 3,49 a Champdepraz (H1 2,7, H2 3,5, H3 3,9) e di 4,27 a Hone (H1 3,4, H2 4,7, H3 5,7).