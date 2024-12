Sheinbaum-Petro, terzo incontro in tre mesi

CITTÀ DEL MESSICO, 17 DIC - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha visitato Città del Messico per incontrare il capo dell'esecutivo Claudia Sheinbaum. Le autorità del Paese sudamericano avevano annunciato che l'incontro a Palazzo Nazionale si sarebbe focalizzato sulla "promozione di un'agenda bilaterale per rafforzare la cooperazione tra le due nazioni" e hanno indicato che sono stati raggiunti accordi per un maggiore coordinamento sul fronte migratorio, uno dei motivi principali dell'incontro. Sheinbaum, dal canto suo, ha sottolineato che si è parlato "dell'importanza dell'unità tra governi progressisti", in una mappa regionale attraversata dalla crisi politica in Venezuela e dall'incertezza dovuta all'arrivo di Donald Trump al potere negli Stati Uniti. È stato il terzo incontro tra Sheinbaum e Petro negli ultimi tre mesi. Il capo di Stato colombiano ha partecipato all'insediamento della prima presidente donna del Messico il 1° ottobre e si è riunito di nuovo con lei proprio il mese scorso, durante il vertice del G20 a Rio de Janeiro. Il governo messicano ha sottolineato allora, come oggi, che entrambi coincidono sul "rafforzamento dell'agenda progressista nella regione".