Sevizie ai figli minori del compagno ,confermata condanna

TRENTO, 25 OTT - La Corte di appello di Trento ha confermato la condanna prevista in primo grado, di sei anni e otto mesi, per maltrattamenti e lesioni inflitte ai due figli del proprio compagno a carico di una trentenne trentina. La donna, all'epoca dei fatti 28enne, avrebbe picchiato e maltrattato i bambini avuti dal compagno in una precedente relazione. Le indagini sono partite per la segnalazione effettuata da una pediatra. Secondo quanto riportato dalla Procura - si legge sulla stampa locale - i bambini, rimasti orfani di madre, sarebbero stati vittime di "sevizie, crudeltà e comportamenti inumani" per oltre un anno. Il padre dei bambini, che non ha difeso i figli durante la relazione con la donna, si trova in carcere dal giugno dello scorso anno, dopo aver patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi per maltrattamenti.