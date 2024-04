ROMA, 11 APR - E' Nure Alam Siddique detto 'Bachcu', storico leader dell'associazione bengalese Dhuumcatu l'uomo arrestato stamattina da polizia e carabinieri per il sequestro di un connazionale avvenuto a Torpignattara nel 2022. Per gli investigatori sarebbe il mandante del sequestro scattato per un debito di 100mila euro.