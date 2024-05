Sequestrano coetaneo e gli svuotano il conto, 4 arresti ad Asti

ASTI, 30 MAG - Sono accusati di estorsione e sequestro di persona ai fini estorsivi tre ragazzi e una ragazza arrestati dagli agenti di polizia della squadra mobile della questura di Asti, che, coordinati dalla procura, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari in carcere e a una ai domiciliari. La vittima è un giovane ventenne astigiano che, secondo gli inquirenti, era stato avvicinato dalla ragazza tramite social network, e con la quale aveva concordato un incontro per la sera del 30 dicembre scorso. Quando i due sono arrivati in un luogo isolato, sono però sbucati i complici della ragazza, che hanno costretto la vittima a consegnare i contanti che aveva con sé. Non contenti, hanno caricato il ventenne sulla sua auto e l'hanno accompagnato a effettuare molteplici prelievi di denaro in più bancomat e sale slot del capoluogo astigiano per un totale di 1.500 euro, fino a esaurire l'intero credito. Gli indagati hanno poi ordinato al giovane di farsi consegnare altro denaro da un conoscente, sostenendo che sarebbero tornati a riscuoterlo poco dopo, in caso contrario avrebbero fatto del male ai suoi familiari. La polizia aveva subito avviato le indagini e lo scorso 21 febbraio ha eseguito delle perquisizioni che hanno permesso di sequestrare elementi utili alle indagini. Questa mattina all'alba hanno arrestato i quattro e hanno sequestrato 22 proiettili illegalmente detenuti.